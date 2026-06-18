Guida sicura: la polizia rileva dieci violazioni al codice stradale In campo il reparto prevenzione crimine Campania a Pozzuoli

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. Gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 172 persone, di cui 51 con precedenti, controllato 104 veicoli, di cui 2 sottoposti a fermo amministrativo, contestato 10 violazioni del codice della strada e ritirato 2 carte di circolazione. Infine, sono state controllate 17 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.