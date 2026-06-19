Afragola: la polizia locale eleva sanzione da 5000 euro Ecco che cosa hanno scoperto gli agenti

Durante le attività di controllo del territorio gli agenti hanno ispezionato un'attività in possesso di una scia per l’apertura di un esercizio di vendita di materiali di cancelleria e cartoleria.

Dagli accertamenti posti in essere e dal controllo documentale è emerso che il titolare aveva allestito l’attività con monitor dedicati a proiettare i risultati di eventi sportivi, un’ area operativa con protezioni in vetro per impedire il contatto tra operatori e clienti, un angolo per l’attività di raccolta scommesse sportive con vincita in denaro, il tutto in violazione della legge regionale Campania in materia che prevede limitazioni per le nuove aperture di attività per l’esercizio del gioco con vincita in denaro e per il mancato rispetto della distanza prevista da luoghi sensibili.

Per la violazione riscontrata al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa pari ad euro 5000,00.