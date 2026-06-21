In scooter con 52 dosi di droga: 33enne arrestato dai carabinieri Durante un controllo su strada: l'indagato ora è ai domiciliari

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 33enne del posto.

La gazzella dei carabinieri sta effettuando un controllo alla circolazione stradale in via Ripuaria quando in lontananza arriva uno scooter. I militari gli intimano l’alt, alla guida c’è il 33enne. Parte il controllo. L’uomo è visibilmente agitato e i carabinieri vogliono capirci di più.

Perquisito, il 33enne nascondeva 25 dosi di cocaina e 27 dosi di crack pronte per la vendita. Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.