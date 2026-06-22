Lite condominiale: picchia una donna, si scaglia contro i vicini e gli agenti La polizia al termine di una colluttazione arresta un 53enne

La polizia ha arrestato un 53enne, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato anche denunciato per minacce aggravate.

Gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, sono intervenuti in uno stabile a San Giorgio a Cremano per la segnalazione di una lite condominiale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato l'uomo che, in evidente stato di agitazione, stava inveendo contro una donna.

In quei frangenti, lo stesso ha tentato di aggredirla, ma gli operatori, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Successivamente, gli agenti hanno accertato che il 53enne, poco prima, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, aveva minacciato anche un vicino di casa.