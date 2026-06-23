Casoria: sorpreso a cedere droga mentre è sottoposto agli arresti domiciliari

La polizia ha arrestato un 47enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, i falchi della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare a Casoria, hanno notato un soggetto che, dall’interno di un’abitazione, ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.
I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’acquirente, trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina appena acquistati; inoltre, gli operatori, una volta entrati nell’appartamento in questione, hanno bloccato il 47enne ed hanno rinvenuto 34 involucri e 2 buste di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi, 2 bilancini di precisione e 810 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.
Per tali motivi, lo stesso è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.