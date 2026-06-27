Afragola: lite e accoltellamento tra minori, denunciata ragazzina e genitori

Poteva davvero finire in tragedia una lite tra minori avvenuta nei pressi della pineta comunale di Afragola, per l'esattezza in località viale Cristo Re.
Ma andiamo con ordine. Il dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli veniva contattato e contestualmente richiesto un intervento urgente nei pressi della pineta comunale dove era stata segnalata la presenza di una minore in possesso di un oggetto atto ad offendere.
Immediatamente sul posto si portava una pattuglia della polizia locale. Gli agenti giunti sul posto notavano subito la presenza di numerose persone preoccupate per quanto stava accadendo. Immediatamente si provvedeva a calmare gli animi accessi, ed a generalizzare le persone presenti sul posto.
Veniva posto sotto sequestro un oggetto atto ad offendere, un coltello con una lama lunga circa 7 centimetri. Presente sul posto un altro minore che aveva sulle gambe segni di taglio da coltello.
Immediatamente i presenti venivano condotti presso gli uffici del comando di polizia locale alla presenza degli assistenti sociali del comune di Afragola. Alla fine la minore veniva denunciata all’autorità giudiziaria per lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere, i genitori per abbandono di minori