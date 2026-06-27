Pozzuoli: week end di controlli della polizia Controllate 15 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, in particolare nella zona di Arco Felice.

Gli agenti del locale commissariato hanno identificato complessivamente 64 persone, di cui 11 con precedenti e controllato 22 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo ammnistrativo; sono state, altresì, contestate 4 violazioni del codice della strada.

Infine, sono state controllate 15 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.