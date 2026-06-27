Destinatario di un mandato di arresto europeo: intercettato a Napoli Provvedimento emesso dalle autorità francesi, per il reato di lesioni aggravate

La polizia ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 43enne poiché destinatario di un mandato d'arresto europeo, emesso dalle autorità francesi, per il reato di lesioni aggravate.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Poerio, hanno controllato un’auto con l'uomo a bordo. Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che lo stesso risultava destinatario del provvedimento sopra citato e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.