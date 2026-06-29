Napoli Pride: tre arresti della polizia, ecco cosa è successo

Due con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e uno per lesioni

napoli pride tre arresti della polizia ecco cosa e successo

L'altra faccia del "Napoli Pride"

Napoli.  

La polizia ha arrestato tre persone, di cui due 23enni e un 22enne, per resistenza a pubblico ufficiale: uno dei 23enni dovrà rispondere di lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di ordine pubblico predisposto in occasione dell’evento “Napoli Pride”, sono intervenuti per la segnalazione di alcune persone moleste in strada.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno individuato e raggiunto i tre che, durante le fasi di identificazione, hanno iniziato a dare in escandescenza, finché non sono stati bloccati con difficoltà dagli operatori. In tale circostanza, uno di essi ha anche aggredito fisicamente gli agenti. Per tali motivi sono stati arrestati. 

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