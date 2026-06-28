Calciomercato Napoli: spunta un fantasista classe 2001 Movimenti sull'asse Napoli - Istanbul

Il Napoli non perde tempo e continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione. Sebbene si sia ancora in attesa del comunicato ufficiale che sancirà l'inizio dell'era di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, i motori della dirigenza sono già caldissimi. Il direttore sportivo Giovanni Manna è in costante contatto con il tecnico livornese per pianificare le strategie e, nelle ultime ore, sta valutando diverse opportunità strategiche. Tra queste, spicca un possibile e clamoroso asse di mercato con il Besiktas, un intreccio internazionale che potrebbe vedere coinvolti più calciatori.

Obiettivo Ernest Muci per l'attacco

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il nome nuovo sul taccuino di Manna è quello di Ernest Muci. Classe 2001, il talento albanese è un trequartista ed esterno offensivo di proprietà del Besiktas, reduce da un'ultima stagione vissuta in prestito con la maglia del Trabzonspor. Profilo giovane, duttile e di grande prospettiva, Muci rappresenterebbe quel tassello di imprevedibilità e freschezza ideale per il reparto avanzato che Allegri si appresta a ereditare.

Anguissa e Meret nei radar di Istanbul

I colloqui sull'asse Napoli-Istanbul, tuttavia, non si fermano al solo fronte offensivo. Il Besiktas, infatti, ha manifestato un forte interesse per Frank Anguissa, individuato dai dirigenti turchi come l'obiettivo prioritario per rinforzare e dare fisicità al proprio centrocampo.

Sotto l'osservazione del club di Istanbul resta anche il nome di Alex Meret. La posizione dell'estremo difensore azzurro, però, non è ancora definita: ogni decisione sul futuro del portiere friulano sarà congelata e rimandata a dopo il ritiro estivo. Sarà soltanto in quella sede che Massimiliano Allegri, una volta preso il comando delle operazioni sul campo, completerà le proprie valutazioni tecniche sulla rosa per dare il via libera definitivo alle grandi manovre.