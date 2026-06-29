Poggioreale: carabinieri arrestano un 23enne per droga Nel sottoscala del palazzo trovata anche un pistola

I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne, già noto alle forze dell’ordine.

Quartiere Barra. La gazzella dei carabinieri passa al setaccio tutte le vie del rione quando, in via Suor Maria della Passione Beata un portone aperto e la luce accesa nell’androne cattura l’attenzione dei militari. Vogliono capirci di più. In lontananza un’ombra, c’è qualcuno. Si avvicinano.

E’ il 23enne. Alla vista dei carabinieri il suo atteggiamento non convince. A terra, vicino ai suoi piedi, un involucro di cocaina.

Parte il controllo. Addosso trovarti 2 involucri di cocaina, e 1 di marijuana. Nella sua abitazione invece, nascosto sotto un mobile nel giardino, un involucro con dentro 7 inflorescenze di marijuana. Sul comodino in camera da letto un quaderno con la contabilità dell’attività illecita. Trovato anche un bilancino e 170 euro, in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Controllate anche le aree comuni del condominio. Nel sottoscala, all’interno di una di plastica è stata trovata una pistola completa di caricatore, 49 cartucce calibro 9 e 10 cartucce calibro 7,65.

Tutto sequestrato. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.