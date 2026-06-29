Napoli, controlli al Maradona durante i concerti: 7 persone denunciate Intensa attività dei carabinieri presso lo stadio Diego Armando Maradona durante i concerti

Tre Sold Out per Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli da venerdì a domenica. Uno spettacolo di alto profilo artistico, che ha impegnato anche le forze dell’ordine per garantire la corretta fruizione dello show a tutti ed il rispetto della legge.

Strade piene fin dalla mattina con i carabinieri, impegnati a pattugliare controllare ed ispezionare le vie principali attorno all’impianto di Fuorigrotta. Dopo tre giorni di musica e divertimento il bilancio dei carabinieri conta 7 persone denunciate e 9 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

Concerti al Maradona: 7 persone denunciate

Secondo quanto riferito dai carabinieri, un 26enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Stessa sorte per 3 parcheggiatori abusivi.

Denunciato un 58enne perché trovato nel comune di Napoli nonostante avesse un divieto di ritorno. Un uomo è stato denunciato perché sorpreso in un area urbana a lui vietata. L’uomo era sottoposto a Dacur.

Un 19enne è stato fermato alla guida senza patente, era recidivo nel biennio. Addosso il ragazzo nascondeva 5 dosi di hashish e 150 euro in contanti. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.