SSC Napoli, un azzurro rinnova fino al 2028: tutti i dettagli Il Napoli riparte dalla conferma di un azzurro: prolungato il contratto fino al 2028

Il Napoli riparte dalla conferma di un azzurro. Nell’attesa di confermare l’ingaggio del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Massimiliano Allegri, il club partenopeo si muove sul mercato tra conferme, principi di trattative e valutazione di eventuali cessioni.

Il Napoli ha prolungato il contratto di Leonardo Spinazzola fino al 2028: l’annuncio ufficiale è arrivato tramite le piattaforme del club, transito e social.

Spinazzola fino al 2028: tutti i dettagli

Il Napoli riparte da Leonardo Spinazzola, classe ‘93, anche per la prossima stagione condotta da Massimiliano Allegri.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Leo!