Pirati della strada ad Acerra: travolgono un bimbo di 4 anni nel parco e fuggono Indagini in corso da parte della Polizia Locale

Un pomeriggio di giochi trasformato in un incubo. È caccia aperta ai due occupanti di uno scooter con targa tedesca che, nel tardo pomeriggio, hanno travolto un bambino di appena 4 anni nel parco Angelo Soriano, al rione Gravina, per poi dileguarsi a piedi tra le strade del centro. Il piccolo si trova ora in gravissime condizioni.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale, la dinamica fotografa una sequenza da brividi. Lo scooter, proveniente ad altissima velocità da piazza Castello, ha imboccato contromano piazza Angelo Soriano. Il conducente ha perso il controllo del mezzo dopo aver urtato violentemente il marciapiede. Dopo una sbandata di diversi metri, lo scooter è piombato sul bambino, che stava giocando a poca distanza dai genitori, del tutto impotenti davanti alla scena. Anziché fermarsi a prestare soccorso, i due passeggeri dello scooter hanno dato vita a un drammatico tentativo di fuga. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, i due avrebbero prima cercato inutilmente di far ripartire il motore e, una volta constatato il guasto, sono fuggiti.

Vista la gravità immediata delle ferite e la disperata attesa delle ambulanze, alcuni testimoni non hanno esitato: hanno caricato il piccolo su un'auto privata, trasportandolo d'urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori.

La polizia locale ha transennato l'area e sequestrato il mezzo con targa straniera. Gli investigatori stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto e un nome ai due fuggitivi, che rischiano pesanti accuse tra cui lesioni gravissime e omissione di soccorso.