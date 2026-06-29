Napoli, ancora spari a Montesanto: è il quinto raid in pochi giorni Continua la guerra tra bande per il controllo del territorio

A Napoli continua la guerra tra bande per il controllo del territorio. In serata, intorno alle 19, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco nel cuore di Montesanto, a pochi passi dalla stazione della Cumana. Il tutto è avvenuto tra la folla, in una calda serata d'estate. Si tratta del quinto episodio avvenuto nel centro storico della città, nel giro di pochi giorni.

Nelle scorse ore colpi d'arma da fuoco erano stati esplosi sempre in zona Montesanto. Tra mercoledì e venerdì, invece, altri tre episodi: il primo in via San Carlo alle Mortelle (rinvenuti 4 proiettili calibro 9), poi in via Mancini Oliva (esplosi sei colpi calibro 7.65) e infine in via Trinità degli Spagnoli (dieci colpi calibro 7.65). Stasera il quinto episodio, segno di un clima incandescente e che conferma l'esistenza di una guerra per il controllo del territorio. «Una situazione allarmante per tutta la città», l'allarme lanciato nelle scorse ore dal pg Aldo Policastro che ha invitato tutti a tenere alta la guardia.