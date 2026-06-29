"Stesa" a Napoli, il Prefetto: la città non sarà ostaggio della violenza "Profonda preoccupazione per il grave episodio ai Quartieri Spagnoli"

"Esprimo profonda preoccupazione per il grave episodio verificatosi questa sera ai Quartieri Spagnoli. Ogni atto di violenza che mette in pericolo l'incolumità dei cittadini e turba la serenità della vita quotidiana richiede una risposta ferma e immediata dello Stato". A dirlo il prefetto di Napoli, a proposito dell'ennesima stesa avvenuta in città.

"Al tempo stesso, desidero rivolgere un messaggio di fiducia alla comunità. Sono certo che l'azione sinergica della magistratura, delle forze di polizia e di tutte le istituzioni competenti consentirà di fare piena luce sull'accaduto e di assicurare i responsabili alla giustizia", le parole del prefetto partenopeo.

"Lo Stato continua a operare con determinazione attraverso un costante presidio del territorio e un'attività investigativa incisiva, affinché siano garantite la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità. Napoli non può e non deve essere ostaggio della violenza criminale. Le istituzioni continueranno a lavorare per difendere il diritto dei cittadini a vivere nel rispetto delle regole", conclude di Bari.