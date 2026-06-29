"Stesa" a Napoli, il Prefetto: la città non sarà ostaggio della violenza

"Esprimo profonda preoccupazione per il grave episodio verificatosi questa sera ai Quartieri Spagnoli. Ogni atto di violenza che mette in pericolo l'incolumità dei cittadini e turba la serenità della vita quotidiana richiede una risposta ferma e immediata dello Stato". A dirlo il prefetto di Napoli, a proposito dell'ennesima stesa avvenuta in città.
"Al tempo stesso, desidero rivolgere un messaggio di fiducia alla comunità. Sono certo che l'azione sinergica della magistratura, delle forze di polizia e di tutte le istituzioni competenti consentirà di fare piena luce sull'accaduto e di assicurare i responsabili alla giustizia", le parole del prefetto partenopeo.
"Lo Stato continua a operare con determinazione attraverso un costante presidio del territorio e un'attività investigativa incisiva, affinché siano garantite la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità. Napoli non può e non deve essere ostaggio della violenza criminale. Le istituzioni continueranno a lavorare per difendere il diritto dei cittadini a vivere nel rispetto delle regole", conclude di Bari.