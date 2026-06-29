Napoli, continua il progetto "Quartiere pulito": il programma dal 29 al 3 luglio Pulizia delle strade di Napoli, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi: il programma

Il progetto "Quartiere pulito" prevede una serie di interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità di Napoli. Si tratta di un'iniziativa giunta alla sua XIII edizione e voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi. L'obiettivo è chiaramente quello di mantenere le strade della città pulite, intervenendo con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.

Gli interventi sono coordinati dall’assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, in sinergia con Polizia Locale, Municipalità, ANM e ASIA.

Quartiere pulito dal 29 giugno al 3 luglio: il programma

L'amministrazione comunale, inoltre, al fine di garantire il decoro della città invita i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta predisposti in forma temporanea.