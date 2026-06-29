Napoli, continua il progetto "Quartiere pulito": il programma dal 29 al 3 luglio

Il progetto "Quartiere pulito" prevede una serie di interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità di Napoli. Si tratta di un'iniziativa giunta alla sua XIII edizione e voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi. L'obiettivo è chiaramente quello di mantenere le strade della città pulite, intervenendo con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.
Gli interventi sono coordinati dall’assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, in sinergia con Polizia Locale, Municipalità, ANM e ASIA.
Quartiere pulito dal 29 giugno al 3 luglio: il programma
L'amministrazione comunale, inoltre, al fine di garantire il decoro della città invita i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta predisposti in forma temporanea.
- Lunedì 29 giugno: Municipalità 1: via Santa Lucia; Municipalità 6: via F. Imparato (tra via Nuova Villa e via Murelle).
- Martedì 30 giugno: Municipalità 2: via Enrico Cosenz; Municipalità 7: via Cardinale Baronio.
- Mercoledì 1 luglio: Municipalità 3: via B. Tanucci; via M. A. Severino; Municipalità 8: via C. Guerra.
- Giovedì 2 luglio: Municipalità 4: via Cesare Rosaroll; Municipalità 9: via Comunale Napoli.
- Venerdì 3 luglio: Municipalità 5: viale Michelangelo; Municipalità 10: via C. Ferrara; via A. Maiuri.