Napoli, intervento di riparazione dei beverini a Piazza Municipio Ripristinato il funzionamento dei beverini di piazza Municipio e di largo Torraca

Intervento del personale di ABC Napoli per riattivare l'erogazione dell'acqua dei beverini di Piazza Municipio e largo Torraca. Dispositivi diffusi sul territorio e fondamentali per idratarsi e rinfrescarsi in queste giornate di grande caldo, a disposizione di cittadini e turisti. Inoltre, Napoli domani ed il 1° luglio salirà al livello 3 di allerta meteo: afa e caldo torrido con massime di 36 gradi.

L'intervento di verifica sul corretto funzionamento dei beverini è avvenuto su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi.

Beverini a Napoli: 82% funzionanti

Ripristinato il funzionamento dei beverini di piazza Municipio e di largo Torraca. Mentre quello che si trova al Beverello è stato disattivato: al momento si sta cercando di individuare una nuova collocazione visto che quella attuale interferisce con i lavori previsti dall’Autorità Portuale.

ABC Napoli gestisce attualmente 182 beverini, circa quaranta in più rispetto a tre anni fa. La grande attenzione dell’Amministrazione comunale e della società stessa è testimoniata dalla percentuale di quelli funzionanti che, nel corso del triennio, è salita dal 44 all’82 per cento.