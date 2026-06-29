Allerta caldo a Napoli: da domani scatta il livello 3 Il Ministero della Salute dichiara l'allerta di livello 3 fino a mercoledì 1 luglio

Una morsa di caldo torrido e afa sta per stringere ancor di più la città di Napoli. Il Ministero della Salute ha emesso l'ultimo bollettino sulle ondate di calore, innalzando lo stato di allerta per il capoluogo campano al livello 3 (bollino rosso) per le giornate di domani e di mercoledì 1° luglio. Si tratta dello scenario meteorologico e sanitario più critico, che indica condizioni di emergenza ad elevato rischio per la salute, prolungate per tre o più giorni consecutivi.

Temperature Record e Umidità: Percepiti fino a 36 Gradi

Secondo i dati tecnici e i modelli previsionali ministeriali, i termometri registreranno temperature reali elevate, ma a preoccupare i medici e gli esperti è l'indice di calore. A causa del tasso di umidità, la temperatura massima percepita a Napoli toccherà i 36 gradi. Il bollettino evidenzia che l'ondata di calore non colpirà solo i soggetti tradizionalmente fragili, ma l'intera popolazione attiva se esposta a sforzi prolungati o in assenza di idonea protezione.

Che cos'è il Livello di Allerta 3?

Il livello 3 (bollino rosso) scatta quando le ondate di calore presentano condizioni ad elevato rischio per la salute che si protraggono per più giorni di seguito. Questo livello attiva i piani di emergenza locali delle ASL e della Protezione Civile.

Gli Effetti sulla Salute e il Piano di Prevenzione

L'allerta prolungata mette sotto pressione il sistema di soccorso sanitario regionale. Le raccomandazioni dei medici della Protezione Civile e delle autorità sanitarie locali si concentrano sulla prevenzione dei colpi di calore e della disidratazione, con un monitoraggio speciale per anziani, neonati e malati cronici.

Le principali linee guida raccomandate per fronteggiare i prossimi due giorni di emergenza:

Evitare l'esposizione diretta: Non uscire nelle ore più calde della giornata, in particolare nella fascia oraria che va dalle 11:00 alle 18:00.

Idratazione costante: Bere almeno due litri di acqua al giorno, limitando l'uso di bevande zuccherate, alcolici e caffeina che favoriscono la disidratazione.

Alimentazione leggera: Privilegiare il consumo di frutta e verdura fresche, frazionando i pasti durante la giornata.

Climatizzazione sicura: Mantenere gli ambienti domestici rinfrescati, evitando però sbalzi termici eccessivi rispetto all'esterno.

La situazione rimarrà monitorata costantemente dalla sala operativa regionale, in attesa dell'aggiornamento dei bollettini previsto per le prossime 48 ore.