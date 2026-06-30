Merce falsa in vendita durante i concerti allo stadio Maradona arriva la finanza Diciotto denunce e articoli sequestrati

Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, in occasione dei recenti eventi canori allo stadio “D.A. Maradona” di Napoli, hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, concentrandosi sul commercio abusivo di articoli contraffatti e sul contrasto alla detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, all’esterno dell’impianto sportivo, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno individuato venditori abusivi intenti a commercializzare prodotti non ufficiali e hanno sottoposto a sequestro 368 fascette contraffatte, recanti i loghi degli artisti, con la conseguente denuncia di 18 soggetti italiani, per i reati di contraffazione di marchi registrati e ricettazione.

I finanzieri, inoltre, supportati dalle unità cinofile, all’esito di numerosi controlli, hanno sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana, segnalando 21 soggetti al Prefetto di Napoli per uso personale di sostanze stupefacenti.