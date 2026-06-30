Controlli della polizia ai Quartieri Spagnoli e Montesanto: un arresto

Sorpreso con un’arma in casa.

controlli della polizia ai quartieri spagnoli e montesanto un arresto

Controlli ai Quartieri Spagnoli e Montesanto. Tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di Stato poiché sorpreso con un’arma in casa.

Napoli.  

 


Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli ai Quartieri Spagnoli e a Montesanto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati Dante e Montecalvario hanno effettuato controlli nelle aree interessate.
Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 224 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, e controllato 77 veicoli; sono state, altresì, contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

Nel corso delle predette attività, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito diverse perquisizioni. In particolare, è stato effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto in zona Montesanto.
L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, ben occultata nella camera da letto, è stata rinvenuta una pistola cal.9, priva di matricola, con 12 cartucce.
Per tali motivi, l’uomo, identificato per un 38enne, è stato tratto in arresto per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.

Sempre nell’ambito dei medesimi controlli, è stato, altresì, rinvenuto, occultato sotto un’auto parcheggiata sulla pubblica via, un fucile del tipo AK-47.

Le indagini della Squadra Mobile proseguono al fine di individuare il proprietario dell’arma rinvenuta e di ricostruire la dinamica relativa all’esplosione di colpi d’arma da fuoco ad opera di un soggetto allo stato ignoto, avvenuta nella scorsa serata a Montesanto.
Napoli, 30 giugno 2026

Ultime Notizie