Juve Stabia: i dettagli sui riscatti e sui rientranti dai prestiti Annuncio da parte del club di Castellammare verso la nuova stagione

La Juve Stabia ha ufficializzato che "si sono verificate le condizioni previste per il riscatto dei diritti delle prestazioni sportive dei difensori Andrea Giorgini, Manuel Ricciardi e Lorenzo Carissoni. I tre calciatori sono pertanto diventati a tutti gli effetti tesserati della S.S. Juve Stabia 1907, con un contratto che li legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028": si legge nella nota del club. "Contestualmente, si comunica di aver perfezionato, nel corso della stagione sportiva 2025/26, l’accordo per il prolungamento del rapporto contrattuale con il centrocampista Christian Pierobon fino al 30 giugno 2027".

I rientranti dai prestiti

"Inoltre si rende conto che a partire dal 1 luglio faranno rientro a Castellammare i seguenti giocatori: Christian Andreoni, Marco Meli ed Enrico Piovanello dal Crotone F.C., Francesco D’Amore e Alessandro Louati dall’U.S. Triestina Calcio 1918, Edoardo Duca dal Lecco Calcio 1912, Davide Buglio dall’U.S. Catanzaro 1929, Kevin Piscopo dalla S.S.C. Bari, Matteo Baldi dalla Torres, Daniel Perin dal Treviso F.B.C., Tomi Petrovic dall’U.S. Pergolettese 1932 ed Elian Demirovic dal N.D. Primorje".