Addio ad Elio Cotena: fu campione europeo di pugilato L'annuncio dato dal figlio Luciano

Il mondo della boxe e la città di Napoli piangono la scomparsa di Elio Cotena, una delle figure più iconiche, stimate e appassionate del pugilato nazionale. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il figlio Luciano.

Cotena non è stato solo un grandissimo atleta, ma un vero e proprio simbolo di determinazione. Campione italiano ed europeo dei pesi piuma negli anni '70, ha scritto pagine memorabili dello sport italiano, infiammando i ring e conquistando il rispetto dei saggisti e degli appassionati della "nobile arte".

Una volta appesi i guantoni al chiodo, il suo legame con il ring non si è mai spezzato. Cotena si è reinventato con enorme successo come manager e promoter cinematografico e sportivo, diventando il fulcro della tradizione pugilistica napoletana e guidando tantissimi giovani talenti verso i vertici internazionali. Con lui se ne va un pezzo di storia, ma il suo esempio e il suo carisma resteranno impressi nella memoria di chiunque abbia amato lo sport.

I funerali

Le esequie si terranno domani, mercoledì 1° luglio alle ore 17:00, presso la chiesa di Sant'Antonio a Posillipo, a Napoli.