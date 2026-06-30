Criminalità a Napoli, Buonajuto: "Lo Stato reagisca con la massima fermezza" "Quanto accaduto a Montesanto è di una gravità inaudita"

Immagini da brivido a Montesanto, nel cuore di Napoli, dove si è consumata una violentissima rissa culminata in un gravissimo atto di intimidazione criminale, sotto gli occhi terrorizzati di passanti, turisti e bambini.

Diversi video, girati dai presenti, hanno immortalato i momenti di follia esplosa tra le strade del quartiere. Prima una rissa selvaggia a colpi di sedie e caschi lanciati. La situazione è rapidamente precipitata quando è stato esploso un colpo d'arma da fuoco in aria, mentre poco dopo è arrivato un uomo incappucciato che imbracciava un fucile d'assalto tipo Kalashnikov. Un raid brutale sul quale sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine per identificare i responsabili.

“Quanto accaduto a Montesanto è di una gravità inaudita, il segno tangibile di una criminalità arrogante che si sente spaventosamente padrona del territorio - dichiara Ciro Buonajuto, consigliere regionale della Campania e presidente della Prima Commissione con delega alla sicurezza - È assolutamente inconcepibile che scene di tale violenza, con l'esibizione sfacciata di un mitra da guerra in mezzo alla strada, si consumino alla luce del sole e, per di più, a pochissimi passi da un commissariato di Polizia.

Questo dimostra una spavalderia e una totale sfida alle istituzioni che non possiamo in alcun modo tollerare. Con ogni probabilità ci troviamo di fronte a una nuova frangia criminale che sta cercando di farsi strada per imporre il proprio controllo nel quartiere di Montesanto – prosegue Buonajuto – Le indagini sono attualmente in corso e ho la massima fiducia nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, sono certo che gli accertamenti porteranno ad arresti esemplari che smantelleranno questa organizzazione criminale.

Nel frattempo, però, non possiamo permettere che tra le strade regni la legge del più forte, lo Stato deve far sentire la sua voce in modo immediato e perentorio, dimostrando a questi delinquenti che lo spazio pubblico appartiene alle persone per bene e non ha ai criminali”.