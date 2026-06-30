Napoli, saldi estivi: "Cosa si aspetta a liberalizzarli?" Capodanno: "Un rituale superato che parte il 4 luglio per una durata di 60 giorni"

"E’ oramai chiaro a tutti che il vincolo burocratico delle stagioni dei saldi, nel terzo millennio, in un’epoca nella quale il settore del terziario commerciale ha subito notevoli cambiamenti, con liberalizzazioni impensabili fino a qualche tempo addietro, ma anche per l’avvento dell’era digitale con l’e-commerce, non ha più motivo d’esistere - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Invece, anche quest’anno, sabato prossimo, 4 luglio, ad eccezione delle province di Trento e Bolzano, avviene la partenza dei saldi estivi su tutto il territorio nazionale.

"In Campania – sottolinea Capodanno -, a seguito della delibera della Giunta Regionale, sono state fissate le date dei saldi estivi. Di conseguenza le vendite estive di fine stagione per l’anno 2025 in Campania avranno inizio sabato 4 luglio. La deliberazione, oltre a stabilire che la durata massima dei saldi estivi non potrà essere superiore a 60 giorni, ribadisce che le vendite promozionali, così come disposto dall’art. 44 della L.R. 7/2020, non potranno essere effettuate dall’esercente nei trenta giorni precedenti al 4 luglio. Ma, in questi giorni, girando per le strade del Vomero, quartiere commerciale per antonomasia del capoluogo partenopeo, già è possibile osservare diverse vetrine sulle quali campeggia l’offerta di sconti sui prodotti esposti.

Al riguardo - puntualizza Capodanno - sollecitiamo la Regione Campania a porre finalmente mano ad una legge che liberalizzi i periodi nei quali i singoli esercenti commerciali possano determinare autonomamente quanto effettuare gli sconti sulla merce venduta, senza essere soggetti a vincoli che, per altro, possono essere facilmente aggirati con espedienti di ogni genere. Una legge, in verità, attesa e sollecitata da tempo ma che a tutt’oggi non è stata ancora varata.

E intanto - conclude Capodanno -, alla vigilia dell’inizio dei saldi estivi, si rinnovano i consueti inviti agli acquirenti a porre molta attenzione, facendo, laddove possibile, un confronto con i prezzi degli stessi capi osservati nei giorni precedenti. Uno sconto “normale” dovrebbe, in una prima fase, attestarsi mediamente intorno al 30%. In ogni caso conviene sempre controllare bene la merce all’atto degli acquisti, per verificare che non si tratti di capi difettati o di fondi di magazzino".