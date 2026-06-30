Il Napoli saluta un azzurro: «Migliori auguri per il futuro», il comunicato 130 presenze e 3 trofei conquistati: il calciatore azzurro saluta il Napoli

La SSC Napoli saluta un calciatore azzurro che ha conquistato con il club due scudetti ed una Supercoppa Italiana. Arrivato nel capoluogo campano nell’agosto del 2021, il viaggio in azzurro di Juan Jesus si è concluso questo 30 giugno con la conclusione del suo contratto.

Il club ha rilasciato un lungo comunicato per salutare il difensore e ringraziarlo per la professionalità e l’attaccamento alla maglia. Per lui anche un video emozionale sui canali social della società azzurra.

Finito il contratto di Juan Jesus: il comunicato del Napoli

130 partite per Juan Jesus con la maglia del Napoli e 3 trofei conquistati con il club. La società saluta il difensore con un comunicato sul sito ufficiale.

La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club.

In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva.