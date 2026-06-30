Tpl, Nappi: Regione prende tempo per cambio al vertice di Eav

"Siccome risulta difficile credere che Fico si sia dimenticato di delegare il dirigente per partecipare all’assemblea di Eav, non si può far altro che ipotizzare una mera scelta strategica da parte della Regione che prende ancora tempo per il rinnovo al vertice della partecipata. Evidentemente non si sono ancora messi d’accordo sui soldi da corrispondere.
Nel frattempo un dato è certo, i trasporti ferroviari regionali vanno letteralmente a picco". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.