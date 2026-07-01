San Pietro a Patierno: evade dai domiciliari e tenta di rubare un’auto La polizia arresta un 50enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne per evasione e tentato furto aggravato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Pascale, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare, con un bastone in ferro, su di un’auto in sosta; lo stesso, con una lama seghettata, stava tentando di forzare una portiera del veicolo.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso, oltre al bastone in ferro, di un paio di forbici dalle punte alterate.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto che l’indagato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.