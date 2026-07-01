Napoli, incidente mortale a Secondigliano: la vittima aveva 78 anni La Polizia Locale ha ritirato la patente alla donna alla guida e sequestrato il cellulare

Grave incidente stradale avvenuto alle ore 4.50 di questa mattina - mercoledì 1º luglio- in via Roma verso Scampia nei pressi del Quadrivio di Secondigliano. La Polizia Locale è stata prontamente allertata ed è giunta sul posto insieme al personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

L’uomo aveva 78 anni e stava attraversando la strada a piedi quando è stato investito da un’autovettura che percorreva Via Roma.

Anziano morto dopo incidente stradale a Secondigliano: l’accaduto

Per i rilievi tecnici e per chiarire la dinamica dell’incidente è intervenuto il personale dell’unità operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale. La conducente dell’automobile è stata sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione e le è stata ritirata la patente di guida, mentre il telefono cellulare è stato sequestrato per verificare se fosse stato utilizzato durante la guida. Il veicolo, inoltre, è stato posto sotto sequestro.

Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.