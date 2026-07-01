IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Chiamo la neuro Il possibile scambio Lobotka-Gatti con la Juve desta forti perplessità

Il giornalista Enzo Bucchioni, ha rivelato al mondo intero i contorni segreti di uno scambio di calciomercato che si starebbe realizzando ai danni del Napoli, ma con la compiacenza (pare) di tutte le parti in gioco. Udite bene! Luciano Spalletti è perdutamente innamorato di Stanislav Lobotka, mentre Massimiliano Allegri lo sarebbe di Federico Gatti. I direttori sportivi delle due società farebbero da sensali alla buona riuscita degli idilli, così da assicurare la felicità di tutti. Non volendo entrare nel merito delle ragioni tecniche che ostacolerebbero il coronamento di queste due bellissime storie d'amore, chiamo la neuro.