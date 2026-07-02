Rosa Granato: la Regina che ha riscritto la storia del mondo La danzatrice di Brusciano, ha compiuto la seconda conquista

"Ci sono vittorie che segnano una carriera. E poi ci sono imprese che cambiano la storia. Rosa Granato, danzatrice di Brusciano, ha compiuto la seconda conquista: ha riscritto le regole del Solo Latin mondiale, diventando la prima atleta di sempre a conquistare consecutivamente 2 titoli europei e 2 titoli mondiali WDSF nel 2025 e nel 2026".

A parlarne con orgoglio e soddisfazione è Angelo Iannelli: "In Germania, Rosa ha gareggiato guidata dai maestri che hanno plasmato il suo percorso: Clotilde Ruggiero, Antonio Iorio e Niky Cuocci. È con loro che ha costruito la sua identità artistica, la sua forza tecnica, la sua capacità di trasformare la danza in un linguaggio che parla al mondo.

Con sei presenze internazionali, quattro medaglie d’oro e due di bronzo, Rosa è oggi l’atleta Solo Latin Adult più decorata nella storia dei Campionati Wdsf

Un primato che non appartiene solo alla danza sportiva: appartiene alla tenacia, al sacrificio, alla capacità di trasformare un sogno in un destino. Ma la sua vittoria non è solo personale. Rosa porta in Campania un patrimonio di valori: disciplina, eleganza, coraggio, la prova che il talento può nascere in una città come Brusciano e arrivare fino al gradino più alto del mondo.

Porta un messaggio alle nuove generazioni: che la danza può essere futuro, identità, riscatto. Le sue parole, destinate a restare "I Did It Again. Da bambina non sogni una medaglia: sogni un’emozione. Poi cresci e scopri che dietro a un sogno ci sono sacrifici, paure, giorni in cui devi scegliere di non mollare.

Oggi stringo una medaglia, ma nel cuore porto tutto quello che è servito per arrivare fin qui. A chi ha creduto in me prima ancora che diventassi Campionessa: grazie alla mia famiglia. Questa vittoria è nostra".