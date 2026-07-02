A bordo di uno scooter con 10 kg di hashish: arrestato Nei guai un 22enne fermato nel rione Monterosa a Napoli

La polizia ha arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare nel rione Monterosa, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, accortosi della presenza degli operatori, ha accelerato improvvisamente la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente bloccato ed hanno rinvenuto, all’interno del vano sottosella dello scooter sul quale il predetto stava viaggiando, 104 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 10 kg.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto un involucro di hashish del peso di 7 grammi circa, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per la coltivazione ed il confezionamento della droga, composto da una tenda da coltivazione, una ventola, una maschera antigas, due lampade a led, due misuratori di acidità, diverse bustine contenenti semi di marijuana e numerose bustine di fertilizzanti.