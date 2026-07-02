Napoli Women, Alessandro Spugna è il nuovo allenatore della prima squadra Mister Spunga: «Lavoreremo con umiltà, impegno e professionalità per raggiungere obiettivi»

Il Napoli Women comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Alessandro Spugna.

Torinese classe 1973, mister Spugna è un tecnico di comprovata esperienza: nella scorsa stagione, fino a gennaio, ha guidato il Sassuolo in Serie A Women; precedentemente, ha allenato l'AS Roma, conquistando due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, oltre a tre partecipazioni alla UEFA Women's Champions League.

Vincitore del Premio USSI nel 2024 e Panchina d'Oro nelle stagioni 22/23 e 23/24, in precedenza ha allenato la Primavera femminile della Juventus e l'Empoli Ladies, distinguendosi per un gioco propositivo e per la capacità di valorizzare le calciatrici più giovani. Ha collezionato quasi 200 panchine nel femminile tra campionato e coppe.

Napoli Women, il presidente: «Benvenuto mister!»

«Diamo il benvenuto a Mister Spugna con grande entusiasmo – ha dichiarato il Presidente Marco Bifulco –, un allenatore che ha già scritto pagine importanti nel calcio femminile italiano. La sua esperienza e la sua conoscenza del campionato rappresentano un valore aggiunto per il nostro progetto: siamo certi che saprà trasmettere alla squadra la mentalità vincente che lo contraddistingue. A lui i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova sfida in maglia azzurra».

Queste le prime parole di Mister Spugna: «È per me un grande orgoglio entrare a far parte del Napoli Women. Ringrazio il club per la fiducia e per l'entusiasmo con cui mi ha accolto. So di arrivare in un club ambizioso, con una forte identità, in una città che vive il calcio da sempre con grande passione. Insieme allo staff lavoreremo con umiltà, impegno e professionalità per raggiungere obiettivi importanti. Non mi piace fare promesse, ma sicuramente cercheremo di giocare ogni partita con grande coraggio, per essere all'altezza in ogni competizione».

Il Club dà il benvenuto a Mister Spugna e gli augura buon lavoro alla guida della squadra.