Virtus Volley Napoli verso la Serie A2, il presidente «Entusiasta del progetto» Lumos Business League, ultima tappa al Riserva Rooftop per il Team Volley Napoli

L’innovativa iniziativa di Marketing della Team Volley Napoli, la Lumos Business League si è conclusa con una gran serata al Riserva Roof Top. Nella splendida Location di via Manzoni, ospiti di Salvatore e Roberto Maresca, la Team Volley Napoli ha voluto festeggiare la chiusura dell’anno sportivo e ringraziare le aziende sponsor e sostenitrici.

Progetto Serie A2 con la Virtus Volley Napoli

Un'annata sfortunata sul piano sportivo, ma che dal punto di vista manageriale e delle relazioni ha dato grandi soddisfazioni al gruppo guidato da Francesco Matano: «Ringrazio tutte le aziende che ci hanno sostenuto in questo percorso, è già tempo di guardare avanti al prossimo anno, c’è un nuovo progetto che vedrà Virtus Aversa e Team Volley Napoli unite sotto la bandiera Virtus volley Napoli competere nel campionato di serie A2 con il dichiarato intento di ambire ai vertici per riportare il volley campano ai vertici della pallavolo Italiana».

Alla serata quindi non poteva mancare il presidente della Virtus Volley Napoli, Sergio di Meo. «Sono entusiasta del nuovo progetto e chiedo di sostenerci ancor di più per il prossimo anno, la squadra giocherà a Napoli : è una grande sfida ma abbiamo una grande squadra anche fuori dal campo».

La serata, un vero happening in un clima disteso e un ambiente elegante, è proseguita con l’apericena e musica, tra sogni, networking e incontri, anche così si fa squadra.