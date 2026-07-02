Servizio straordinario interforze in piazza Garibaldi e nelle aree limitrofe In azione insieme alle forze dell'ordine anche l'Asl Napoli 1

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto di personale della Polizia Metropolitana, della Napoli Servizi, dell’ASIA e dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di “mercati abusivi”, prelevando 16 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area.

Inoltre, nel corso delle attività, gli operatori hanno identificato 75 persone, di cui 2 con precedenti di polizia, controllato 15 veicoli e contestato 6 violazioni del Codice della Strada; è stato, altresì, controllato un esercizio commerciale al cui titolare sono state impartite numerose prescrizioni ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.000 euro.

La zona resta monitorata dal personale operante al fine di garantire il mantenimento dello stato dei luoghi.