Violenta lite in un condominio: un uomo in condizioni gravissime al Cardarelli

La polizia ha denunciato un 54enne per lesioni gravissime. Gli agenti del commissariato Scampia sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per la segnalazione di un uomo giunto in gravi condizioni a seguito di un’aggressione.
Dagli accertamenti, è emerso che la vittima, a seguito di una lite avvenuta per futili motivi all’interno di un condominio con il 54enne, era stata colpita da quest’ultimo, rovinando violentemente al suolo.
Per tali motivi, i poliziotti hanno rintracciato l’aggressore, denunciandolo per lesioni gravissime.