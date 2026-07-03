Blitz contro il bracconaggio: sequestrati 10 cardellini, una denuncia Intervento dei carabinieri e guardie venatorie zoofile della Lipu a Secondigliano

Nuovo colpo al bracconaggio e al mercato clandestino di uccelli protetti nel capoluogo campano. I carabinieri della stazione di Secondigliano, in stretta collaborazione con le guardie venatorie e zoofile della Lipu, hanno condotto un'operazione mirata alla tutela della fauna selvatica.

I militari hanno sequestrato dieci cardellini detenuti illegalmente all'interno del cortile di un'abitazione privata. Tra gli esemplari recuperati, tre erano giovanissimi, nati da non più di 50 giorni.

A seguito del controllo e dell'accertamento dell'illecito, un uomo di 62 anni è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.

L'operazione è scattata a seguito di una segnalazione mirata che indicava la presenza di fauna protetta in un appartamento.

Ricevuta la notizia, i militari e le guardie della Lipu hanno effettuato un sopralluogo nelle pertinenze dell'immobile. Udito il tipico canto del cardellino proveniente dal cortile dell'abitazione, gli operatori hanno dato corso a una perquisizione, che ha permesso di scoprire e recuperare dieci esemplari, tutti di provenienza illecita.

Al termine degli accertamenti, il responsabile è stato denunciato alla procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli. L'uomo dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione illegale di fauna protetta e maltrattamento di animali.

Gli uccelli sequestrati sono stati immediatamente trasferiti e affidati alle cure degli specialisti del centro recupero animali selvatici dell'Asl Napoli 1. Qui riceveranno la necessaria assistenza sanitaria prima di poter essere restituiti al loro habitat naturale.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai carabinieri per la loro costante dedizione alla salvaguardia della fauna e dell'ambiente”, ha affermato Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli.

"Sebbene la crudele pratica di cattura dei cardellini, destinati al mercato clandestino, sia purtroppo ancora radicata, la nostra azione di contrasto rimarrà fermissima. Esprimo la mia più viva ammirazione per l'Arma, da sempre un punto di riferimento fondamentale nella protezione dei diritti degli animali".