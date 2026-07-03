IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Per la precisione La strategia di mercato sul caso di Milinkovic-Savic è stata davvero comica...

L'aquisto di Vanja Milinkovic-Savic ha ricalcato perfettamente il sostantivo espresso ieri, in quanto effettuato solo per far vedere al mondo che il Napoli si fregiava tra i pali di un "campione senza pari", investendo 21 milioni, a fronte di un introito di in terzo per la vendita di un ragazzo più giovane di lui di 5 anni, di origini napoletane, dallo stipendio pari a meno della metà di quello del serbo e che ha poi dimostrato di non essere inferiore a nessuno, entrando dopo pochi mesi nel giro della nazionale italiana. Tutto talmente grottesco da non poter essere solo figlio di incompetenza; piuttosto - per la precisione - di una comica valutazione dei fatti.