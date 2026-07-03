Chiusura temporanea reparto ortopedia San Leonardo: l'appello del sindaco Castellammare di Stabia: "Asl e Regione trovino al più presto una soluzione"

"Faccio mia la preoccupazione di tanti cittadini stabiesi per la sospensione, anche se parziale e temporanea, delle attività del reparto di ortopedia dell'ospedale San Leonardo. Immagino esigenze organizzative alla base di questa pesante scelta, ma è fondamentale che un presidio sanitario di riferimento per l'intero comprensorio continui a garantire servizi essenziali, soprattutto nel periodo estivo, quando il territorio registra un significativo aumento delle presenze.

Per questo rivolgo un appello all'Asl Napoli 3 Sud e alla Regione Campania, nella persona del presidente Fico, che è anche assessore alla sanità, affinché individuino in tempi rapidi ogni soluzione utile a limitare i disagi per i cittadini e a ripristinare quanto prima la piena operatività del reparto.

Ho contattato il direttore generale dell’Asl che - mi ha assicurato - sta già lavorando in questa direzione. Inviterò anche il direttore sanitario dell’ospedale a un confronto sullo stato presente delle prestazioni mediche, senza ignorare le eccellenze ma anche senza negare le tante dolorose criticità organizzative. La sanità pubblica va tutelata e il diritto alla salute deve restare una priorità assoluta.

Come amministrazione comunale continueremo a seguire con la massima attenzione l'evolversi della vicenda, pronti a collaborare con tutte le istituzioni competenti nell'esclusivo interesse della tutela della salute dei cittadini", dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.