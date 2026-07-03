Emicrania, la Campania fa rete: per la prima volta insieme i Centri Cefalee L'emicrania è oggi una patologia sempre più curabile grazie a terapie innovative

Per la prima volta i responsabili delle principali Unità Operative di Neurologia e dei Centri Cefalee della Campania si sono riuniti a Napoli in occasione di "R-EVOLUTION in Migraine – Focus on Campania", promosso con il supporto non condizionante di AbbVie Italia.

L'evento è stato coordinato scientificamente dal Prof. Antonio Russo e dal Dott. Gerardo Casucci. «L'emicrania è oggi una patologia sempre più curabile grazie a terapie innovative, ma è fondamentale garantire ai pazienti un accesso uniforme e appropriato ai percorsi di cura», sottolineano i due responsabili scientifici. L'incontro ha rappresentato un momento di forte condivisione tra gli specialisti campani, ponendo le basi per una rete regionale sempre più integrata, capace di offrire modelli assistenziali omogenei e una presa in carico sempre più efficace delle persone con emicrania.