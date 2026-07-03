UFFICIALE - Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: i dettagli Allegri guiderà il Napoli nella prossima stagione: il comunicato ufficiale del club azzurro

Dopo tanta attesa è finalmente iniziata una nuova era in casa Napoli: quella di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dopo aver risolto il proprio contratto con il Milan, è stato annunciato come nuovo allenatore della SSC Napoli e guiderà gli azzurri per la prossima stagione.

Come riportato dal comunicato del club, il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029.

Allegri nuovo allenatore del Napoli: l'annuncio ufficiale

La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato l'ingaggio di Allegri. Anche il Presidente Aurelio De Laurentiis ha salutato il nuovo tecnico con il consueto messaggio su X "Benvenuto Max!".

Di seguito il comunicato del club:

Dopo una lunga carriera da calciatore, in cui ha indossato anche la maglia del Napoli nel '97/98, Max Allegri intraprende il percorso da allenatore a partire dalla stagione 2003/04. Nel 2007/08 conduce il Sassuolo alla prima storica promozione in Serie B, vincendo nella medesima annata anche la Supercoppa di Serie C1. Qualche mese più tardi fa il suo debutto in Serie A con il Cagliari, chiudendo il campionato al nono posto e vincendo la Panchina d’oro.

Nel 2010 approda al Milan, riuscendo a vincere il diciottesimo scudetto e la sesta Supercoppa Italiana della storia rossonera. Dal 2014 al 2019 è il tecnico della Juventus, con cui conquista cinque scudetti consecutivi, quattro coppe Italia di seguito e due Supercoppe. Nello stesso periodo conduce per due volte i bianconeri alla finale della Champions League. Dopo due anni torna alla guida della Juventus vincendo la sua quinta Coppa Italia nel 2024. Nella scorsa stagione ha allenato nuovamente il Milan, terminando il campionato al quinto posto.

Benvenuto, mister Allegri!