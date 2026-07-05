Napoli, controlli "alto impatto" dei carabinieri: un arresto e 6 denunce Il bilancio della notte trascorsa nella zona della movida

Proseguono i controlli a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli che, insieme ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti della Polizia Locale, hanno passato al setaccio le vie della movida del quartiere occidentale partenopeo. Il bilancio dell'operazione, conclusa alle prime luci dell'alba, parla di un arresto per detenzione di droga a fini di spaccio, sei denunce e numerose sanzioni amministrative.

I NUMERI DEL CONTROLLO

Nel corso della notte sono state identificate 76 persone e controllati 31 veicoli. Sono state elevate 56 contravvenzioni al Codice della Strada. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

L'ARRESTO PER SPACCIO DI DROGA

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. L'uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari nell'androne condominiale. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di 300 grammi di hashish e 185 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Dopo l'arresto, l'uomo si trova ora in carcere in attesa di giudizio.

LE DENUNCE: VIOLAZIONI AL DACUR E PARCHEGGIATORI ABUSIVI

Sono sei le persone denunciate nel corso dei controlli. Un uomo è stato denunciato perché sorpreso nel comune di Napoli nonostante fosse sottoposto a un divieto di ritorno. Un secondo uomo, anch'egli sottoposto al Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), è stato denunciato per essere stato sorpreso in un'area a lui vietata. Stessa sorte per due cittadini napoletani, sorpresi a esercitare l'attività abusiva di parcheggiatore.

Due uomini dovranno inoltre rispondere di guida in stato di ebrezza: oltre alla denuncia, ai due è stata ritirata la patente di guida.

CONTROLLI SANITARI NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nell'ambito dell'operazione sono stati effettuati anche controlli, insieme ai medici dell'ASL Napoli 1 Centro, in tre attività commerciali del quartiere. Sono state elevate 7 prescrizioni e riscontrate 23 non conformità di natura non significativa, oltre a una non conformità classificata come grave.