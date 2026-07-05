Rissa domestica con un mattarello, carabinieri arrestano 5 persone L'intervento dei carabinieri dopo la telefonata al 112

Una lite familiare nata per futili motivi si trasforma, nel giro di pochi minuti, in una violenta rissa. A far scattare l'allarme al 112 una donna,.

In pochi istanti la gazzella dei carabinieri della compagnia di Caivano è sul posto. La telefonata racconta di una violenta discussione all’interno di un appartamento. Le urla si sentono fin sulle scale. I Carabinieri entrano.

Alla vista dei militari cala il silenzio. Il clima è teso. Quel silenzio, però, dura pochi istanti: viene presto interrotto da urla e minacce. Le parole si rincorrono, i toni sono alti. I carabinieri cercano di riportare la calma ma, quella che doveva essere una discussione, seppur animata, si trasforma in una rissa. Una donna afferra un mattarello da cucina e prova a complire chi le passa a tiro.

I carabinieri intervengono e ristabiliscono l’ordine. Scattano le manette per una 30enne, per due 29enni, un 56enne e un 26enne. Arrestati per rissa, sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Denunciati, sempre per rissa, un 29enne e un 64enne.

