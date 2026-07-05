Consigliera comunale aggredita in strada: "Strappate 3 ciocche di capelli" La solidarietà di Borrelli: "Situazione fuori controllo". Si indaga sul movente politico

"Siamo stati aggrediti in strada per il mio ruolo politico". È la denuncia della consigliera comunale di opposizione di Casalnuovo di Napoli, Katia Iorio, ex candidata sindaco, vittima di un'aggressione insieme al marito e alla figlia. Il video dell'episodio, diventato virale, è stato diffuso ieri sera dal parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli.

IL RACCONTO DELL'AGGRESSIONE

"Oggi, 4 luglio 2026, io, mio marito e mia figlia siamo stati brutalmente aggrediti", ha scritto Katia Iorio, spiegando che tutti e tre hanno riportato diverse lesioni, come attestano i referti rilasciati dal Pronto Soccorso della Villa dei Fiori di Acerra. La consigliera ha raccontato di aver subito lo strappo di tre ciocche di capelli e di essere stata ripetutamente colpita con pugni alla testa. Lo stesso trattamento, secondo la sua denuncia, sarebbe stato riservato al marito e alla figlia.

LE MINACCE DEI GIORNI PRECEDENTI

Iorio collega l'aggressione a una serie di minacce ricevute nei giorni precedenti, già segnalate ai Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli, intervenuti anche questa volta sul posto. "All'apparenza potrebbero sembrare futili motivi di liti familiari, ma da informazioni pervenute nelle ultime ore si apre uno scenario completamente diverso e legato al mio ruolo politico", ha dichiarato la consigliera, che ha annunciato di aver già sporto denuncia e di voler continuare a farlo presso le autorità competenti. "Non farò nessun passo indietro nonostante l'ennesima intimidazione. Siamo scossi, ma non molliamo", ha aggiunto.

LA SOLIDARIETÀ DI BORRELLI

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video dell'aggressione, ha espresso solidarietà alla famiglia colpita: "Nulla può giustificare tale violenza. A Casalnuovo c'è un'emergenza sociale enorme".