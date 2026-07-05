IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Come un salmone I dubbi della tifoseria azzurra su Allegri: per il mister partenza in salita

Ora che anche Adriano Galliani ha avallato la scelta di Aurelio De Laurentiis di prendere Massimiliano Allegri, asserendo che ha "il phisique du role" per guidare il Napoli, possiamo finalmente stare sereni.

Resta il fatto, peró, che il tecnico livornese: a) non è stato ancora presentato alla stampa; b) non è benvoluto dalla stragrande maggioranza della tifoseria azzurra, compreso - cosa irrilevante - dal sottoscritto. Tutto quello che sarà fatto, pertanto, avverrà in salita e, in pratica, controcorrente. Come un salmone che, dopo essere vissuto in mare aperto, risale correnti, rapide e cascate d'acqua dolce per riprodursi.