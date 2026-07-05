Mitra in strada e agguati, il prefetto: "A Napoli circolano troppe armi" In attesa del ministro Piantedosi si torna a parlare dell'emergenza sicurezza in città

l contrasto alla diffusione delle armi e la lotta alla devianza minorile sono "le grandi sfide" quotidiane delle forze dell'ordine a Napoli. Lo ha dichiarato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, dopo l'allarme suscitato nei giorni scorsi dalle immagini di un uomo armato di mitraglietta che si aggirava in piazza Montesanto, una delle zone più affollate della città, e dopo alcuni episodi di "stese" registrati in precedenza.

LE PREOCCUPAZIONI DEI CITTADINI E LA RISPOSTA DELLE ISTITUZIONI

"Comprendo le preoccupazioni dei cittadini. Le loro preoccupazioni sono le nostre preoccupazioni ma la risposta c'è", ha affermato il Prefetto, sottolineando che "bisogna avere la piena consapevolezza che c'è un rafforzamento di tutti i presidi che sono stati stabiliti".

IL MINISTRO PIANTEDOSI A NAPOLI PER IL COMITATO SICUREZZA

Di Bari ha ricordato che l'attenzione sulla città resta alta, come dimostra la presenza a Napoli, mercoledì prossimo, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che presiederà una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione dei magistrati, ai quali il Prefetto ha rivolto un ringraziamento.

L'IMPEGNO CONTRO ARMI E COLTELLI

Sul fronte del contrasto alla diffusione di armi e coltelli, il Prefetto ha assicurato un impegno "costante e concreto", evidenziando come il numero dei sequestri sia alto, comprese le cosiddette armi giocattolo che vengono illegalmente trasformate in armi funzionanti.