Addio all'ex calciatore e direttore sportivo Ciro Femiano Perinetti: "Lascia un vuoto profondo nel mio cuore e nel mondo del calcio"

Lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 76 anni Ciro Femiano, ex calciatore e direttore sportivo. Napoletano di Marianella, viveva con la famiglia da anni ad Acireale, dove fu protagonista sia in campo che da dirigente del club siciliano. Da calciatore è stato capocannoniere in Serie C, ha indossato la maglia dell'Avellino nella stagione di Serie B 1975/1976.

Fu collaboratore di Perinetti a Napoli e a Siena

In Campania ha avuto diverse esperienze da dirigente, l'ultima con l'Ischia dieci anni fa. Nel campionato di Serie B 2003/2004 fu collaboratore del direttore sportivo del Napoli, Giorgio Perinetti, con cui Femiano ha lavorato anche nell'esperienza a Siena.

"Lealtà incrollabile, dedizione al lavoro"

"Oggi è un giorno incredibilmente triste. La scomparsa di Ciro Femiano lascia un vuoto profondo nel mio cuore e nel mondo del calcio. - ha affermato Perinetti sui canali ufficiali social - Ciro non è stato solo un collaboratore prezioso e instancabile, ma un compagno di viaggio fedele, una di quelle persone rare su cui sapevi di poter contare sempre, in ogni momento e davanti a qualsiasi sfida. Insieme abbiamo condiviso anni intensi, notti insonni di mercato, gioie silenziose e le pressioni immense che questo mestiere porta con sé. Di lui mi resteranno sempre la lealtà incrollabile, la dedizione al lavoro e quel sorriso che sapeva alleggerire anche i momenti più tesi. Riposa in pace amico mio".