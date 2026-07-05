Schianto frontale auto-scooter, muore un uomo di 62 anni L'incidente è avvenuto in Corso Europa: la vittima era originaria di Giugliano

Ancora sangue sulle strade dell’area nord di Napoli. Un uomo di 62 anni, residente a Giugliano, ha perso la vita nella serata di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto lungo corso Europa, a Melito.

Lo schianto si è verificato intorno alle 19.20. Per cause ancora in corso di accertamento, il 62enne, che viaggiava in sella al proprio scooter, si è scontrato con un’autovettura, un’utilitaria Fiat, che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo e per il centauro non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. La vittima si chiama Ciro Sanselmo.