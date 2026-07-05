Schianto frontale auto-scooter, muore un uomo di 62 anni

L'incidente è avvenuto in Corso Europa: la vittima era originaria di Giugliano

schianto frontale auto scooter muore un uomo di 62 anni
Melito di Napoli.  

Ancora sangue sulle strade dell’area nord di Napoli. Un uomo di 62 anni, residente a Giugliano, ha perso la vita nella serata di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto lungo corso Europa, a Melito.

Lo schianto si è verificato intorno alle 19.20. Per cause ancora in corso di accertamento, il 62enne, che viaggiava in sella al proprio scooter, si è scontrato con un’autovettura, un’utilitaria Fiat, che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo e per il centauro non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. La vittima si chiama Ciro Sanselmo.

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