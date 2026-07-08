Fuga pericolosa: 33enne non sfugge alla Giulia quadrifoglio del radiomobile La corsa del giovane è finita all’imbocco della rotonda di Arzano

La corsa di un 33enne è finita all’imbocco della rotonda di Arzano. Un cerchio perfetto di asfalto al centro tra i quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano e le cittadine di Casavatore e Arzano.

I carabinieri del nucleo radiomobile gli hanno imposto l’alt a Miano, lui non ne ha voluto sapere. Addosso 70 grammi di marijuana e la convinzione di farcela, nonostante gli inseguitori fossero seduti sui 520 cavalli di una Giulia Quadrifoglio.

Ha percorso poca strada ed è finito in manette pochi secondi dopo aver aperto lo sportello. Prima per fuga pericolosa, poi droga. In casa 26 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Anche in sottovuoto. L'uomo, di Casoria, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.