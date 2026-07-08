20 dosi di cocaina e un fucile in casa: arrestato un 58enne Operazione dei carabinieri a Cardito di Napoli

Cardito, i carabinieri pattugliano le vie del comune quando un portone, in via Marconi, cattura la loro attenzione.

Entrano, la luce è accesa e tutto sembra in ordine. Salgono le scale. Incrociano il 58enne. Alla vista dei carabinieri l’uomo è teso, sfuggente. Il suo atteggiamento non convince. Va controllato.

Addosso 20 dosi di cocaina pronte per la vendita. In casa materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, 325 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e un fucile Gamba calibro 12 e 16 proiettili.

L’arma sequestrata verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale impiego in fatti di sangue o altri reati. Il 58 arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.